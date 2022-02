Auditor bolsonarista é nomeado para comandar corregedoria da Receita Federal

A nomeação, publicada no Diário Oficial da União, teve assinatura do ministro Paulo Guedes (Economia)

O auditor bolsonarista João José Tafner foi nomeado nesta terça-feira, 1°, para ocupar o cargo de chefia como corregedor da Receita Federal. A nomeação, publicada no Diário Oficial da União, teve assinatura do ministro Paulo Guedes (Economia).

Servidor há cerca de duas décadas, Tafner é considerado bolsonarista e chegou a tirar fotos com nomes como o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) durante a campanha eleitoral de 2018. Em 2021, ele assumiu cargo de direção na Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), vinculada à pasta da Economia.

De acordo com os jornais Folha de S.Paulo e O Globo, Tafner é visto por colegas como um entusiasta do atual governo federal. A corregedoria da Receita tem um olhar atento do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). No ano passado, ele teria vetado o nome de Guilherme Bibiani, outro nome apontado por Guedes, porque queria alguém de confiança na função.

A área era chefiada por José Pereira de Barros Neto até meados do ano passado, quando ele terminou o mandato. Neto foi alvo de um pedido de investigação feito por Flávio Bolsonaro, que o acusava de não apurar supostas irregularidades cometidas durante o inquérito que apurava suspeita de rachadinhas no gabinete de Flavio enquanto ele era deputado estadual no Rio de Janeiro.



