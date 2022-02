Renan Calheiros encontra Lula e defende aliança PT-MDB para disputar Presidência

Apesar do apoio público do senador ao nome de Lula, o MDB já lançou oficialmente a pré-candidatura da também senadora Simone Tebet (MS), em dezembro passado

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) defendeu que o MDB apoie o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições deste ano, já no primeiro turno.

A declaração do parlamentar ocorreu após um encontro com o petista, na noite desta segunda-feira, 31. O governador de Alagoas e filho do senador, Renan Filho (MDB-AL), também participou da reunião, que aconteceu em São Paulo.

"Tivemos uma conversa com o presidente Lula sobre democracia, institucionalidade, economia e eleição. Inclusive a última, que elegeu Bolsonaro e quebrou o Brasil. Pessoalmente, defendo que, se o MDB não tiver um candidato competitivo, é mais consequente uma aliança com Lula", escreveu Renan Calheiros em seu perfil nas redes sociais.

Apesar do apoio do senador à candidatura de Lula à Presidência no próximo pleito, o MDB já lançou oficialmente a pré-candidatura da também senadora pelo partido Simone Tebet (MS). A candidatura foi lançada em dezembro do ano passado, e Tebet se mantém com 1% nas pesquisas de intenção desde que seu nome começou a ser ventilado para uma eventual candidatura ao Planalto.

Nos bastidores, especula-se que partido busca marcar posição para, então, tentar uma composição de chapa, indicando um candidato a vice-presidente.

O ex-presidente Lula lidera com folga na corrida presidencial para 2022 neste momento, com o atual titular do Planalto, Jair Bolsonaro (PL), em segundo lugar.

Na última pesquisa do Datafolha, realizada de 13 e 16 de dezembro, que ouviu 3.666 pessoas, Lula apareceu com 47% das intenções de voto e Bolsonaro, com 21%.

