Jogo Político entrevista o deputado federal José Airton (PT); assista ao vivo

A 33ª edição do Jogo Político entrevista nesta terça-feira, 1º, o deputado federal José Airton (PT). Entre os temas a serem discutidos com o parlamentar, estão sucessão do governador Camilo Santana, campanha do ex-presidente Lula para as eleições de outubro, entre outras questões.

Acompanhe ao vivo:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O editor-chefe de Política do O POVO, Érico Firmo, fala nesta semana no quadro "Histórias do Poder" sobre os 30 anos da epidemia de cólera no Ceará e seus desdobramentos políticos.

No "Alguém me Disse", comandado pelo editor de Opinião Guálter George, a discussão gira em torno da aliança do PT estadual com o PDT do pré-candidato à Presidência da República Ciro Gomes.

É logo mais, a partir das 17h30min. Acompanhe o programa ao vivo por meio das mídias sociais do O POVO no Facebook, YouTube e Twitter.