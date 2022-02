Decreto de aposentadoria de Carreiro é publicado; Anastasia assume vaga no TCU

O Diário Oficial da União (DOU) formalizou a aposentadoria de Raimundo Carreiro Silva do cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) e a nomeação do senador Antonio Augusto Junho Anastasia para o seu lugar. Os decretos foram publicados nesta segunda-feira, 31, em edição extraordinária do diário.

A aposentadoria de Carreiro, com a entrada de Anastasia na vaga, tinha sido anunciada no último dia 26. Anastasia tomou posse no dia seguinte, administrativamente, sem cerimônia.

Carreiro foi indicado à Embaixada do Brasil em Portugal pelo presidente Jair Bolsonaro e já teve seu nome aprovado pelo Senado em dezembro de 2021, mas ainda aguardava trâmites burocráticos para tomar posse na embaixada.

Também ontem o governo concedeu medalha-prêmio a Carreiro "por haver completado cinquenta anos de serviços relevantes prestados à Administração Pública, sem falta grave". A homenagem consta de decreto publicado no Diário Oficial.

