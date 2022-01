Prefeito de Juazeiro do Norte enviará texto à Câmara para conceder reajuste de 33,2% a professores

O prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), indicou que seguirá a posição do governo federal e concederá um reajuste de 33,2% aos professores da educação básica do município do Cariri cearense. Nas redes sociais, o gestor afirmou que enviará texto à Câmara Municipal nesta semana, quando ocorre o retorno do Legislativo, para que os vereadores apreciem o tema.

“Vamos de boa notícia? Na próxima semana, vou enviar para a Câmara Municipal uma mensagem concedendo 33,23% de reajuste para os professores da nossa rede municipal de educação! Assim, vamos conceder o mesmo percentual de reajuste concedido pelo Governo Federal, retroativo ao mês de janeiro de 2022”, escreveu Bezerra na publicação.

O anúncio foi feito no último sábado, 29, quando o prefeito publicou vídeo ao lado da secretária de Educação do município, Pergentina Jardim. Glêdson afirmou que a gestão municipal vai adotar o mesmo percentual de 33,2% determinado na semana passada pela União.

A secretária agradeceu ao gestor pelo aceno feito à categoria. “Você que sempre foi um lutador pela classe, filho de professora. Nós estamos, verdadeiramente, cuidando da educação de Juazeiro do Norte”, comentou Pergentina no vídeo. “Com essa medida, reafirmo o compromisso de fazer tudo o que estiver ao meu alcance para valorizar a Educação do nosso município”, concluiu Glêdson.



Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou a apoiadores que concederia o valor máximo permitido pela lei de reajuste no piso salarial de professores (33,2%). Com isso, o valor mínimo do Piso passaria dos atuais R$ 2.886,24 para R$ 3.845,34.

Ao ser indagado por apoiadores em Brasília, o presidente disse: "Eu vou seguir a lei. Governadores não querem os 33%, tá? Eu vou dar o máximo que a lei permite, que é próximo disso, ok?", pontuou na ocasião. Com a determinação do governo federal, estados e municípios precisam seguir o valor estabelecido pela União.

