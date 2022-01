Carlos Lupi e Eduardo Paes encontram-se na quarta-feira para discutir aliança PDT-PSD no RJ

A ideia é discutir a união entre os partidos a partir da unificação de pré-candidatos das legendas ao governo do estado do Rio de Janeiro

O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), deve se encontrar com presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, nesta semana para discutir uma eventual troca de apoios nas eleições de 2022. Está previsto para a quarta-feira, 2, um encontro entre Paes, Lupi, Rodrigo Neves e Felipe Santa Cruz.

A ideia é discutir a união entre os partidos a partir da unificação de pré-candidatos das legendas ao governo do estado do Rio de Janeiro. Os pedetistas lançaram Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói, enquanto Felipe Santa Cruz, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), é o nome do PSD para a disputa pelo governo local. Neste cenário, não está claro quem seria cabeça de chapa e quem seria vice. A informação é do blog da Malu Gaspar, do O Globo.

A aliança viria como forma de resposta à aproximação do ex-presidente Lula (PT) com o deputado federal Marcelo Freixo (PSB), que também é pré-candidato ao governo do Rio. Lula tem falado abertamente que Freixo deve ser, de fato, o candidato apoiado pelo PT naquele estado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Uma aliança PSD-PDT poderia garantir ainda palanque para Ciro Gomes (PDT) no terceiro maior colégio eleitoral do País. Entretanto, um eventual apoio de Paes e do PSD a Ciro só ocorreria se o partido não mantivesse a candidatura própria à Presidência. Atualmente, lideranças do PSD apoiam o nome do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), como postulante na disputa pelo Planalto em 2022.

Tags