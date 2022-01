'Terceira via forte é pergunta que não quer calar', diz Doria

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse neste domingo, 20, que é preciso paciência para construir uma terceira via fortalecida para as eleições à Presidência da República neste ano. "Terceira via forte é pergunta que não quer calar. Temos que ter paciência para construir uma terceira via fortalecida com candidatura única, se possível", disse durante live promovida pelo grupo Parlatório, com a participação dos ex-presidentes da República Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e Michel Temer (MDB).

Doria destacou que uma candidatura única de terceira via não é algo obrigatório, mas "faz sentido". "Temos dois extremos liderando a campanha nessa fase pré-eleitoral, (Jair) Bolsonaro e Lula, são dois que frequentam o extremo, e temos o campo que pode ser a terceira via", assinalou. "Será um pesadelo se voltarmos a ter Lula como presidente ou se mantivermos Bolsonaro."

O tucano afirmou que o governo Bolsonaro "acha que pode romper o teto de gastos" e que vem cometendo sucessivos erros. "Vamos manter a economia sob controle, desestatizar, manter o funcionamento da máquina pública, um bom diálogo com o legislativo."

Doria ressaltou que hoje há um volume grande de capital disponível no mercado internacional e que o Brasil está perdendo oportunidades de investimentos. "O País está perdendo oportunidades por conta da confusão do atual governo, falta de credibilidade e estabilidade política."

