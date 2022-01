Doria diz que há uma 'tempestade perfeita' e 'desastre completo' no Brasil

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse neste domingo, 30, que há uma "tempestade perfeita" atualmente no País. "Um desastre completo no plano social, moral, institucional, democrático, internacional. O Brasil vive uma tempestade perfeita do fracasso, e a solução é a democracia, pelo voto", disse durante live promovida pelo grupo Parlatório, com a participação dos ex-presidentes da República Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e Michel Temer (MDB).

Temer disse que hoje há um "transtorno institucional no País", com um "desajustamento geral" e que o Brasil demanda um pacto nacional.

Doria, pré-candidato à Presidência da República, disse que, se eleito, vai fazer um pacto pelo Brasil. "Temos que vencer as eleições, que serão duras, até sujas, dadas as circunstâncias de alguns candidatos. Precisamos de discernimento de convidar a todos, sociedade civil, política, incluindo jornalistas, para construirmos um pacto pelo Brasil."

Ele destacou que a prioridade será o combate à pobreza. "O projeto para o Brasil tem como prioridade absoluta o combate à pobreza."

