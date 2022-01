Policiais recebem acenos de governadores para barrar apoio a Bolsonaro nas eleições

Uma das principais bases de apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL), os policiais passaram a receber acenos de governadores de estados nos últimos meses. O movimento sinaliza uma aproximação dos chefes do Executivo de cada estado com as forças de segurança em meio à proximidade das eleições. As informações foram divulgadas pela Folha de S. Paulo.

As forças de segurança pública dos estados, como Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, entre outros, estão sob a alçada dos governos estaduais. Por isso, as corporações sofrem influência dos governos para implantação de estratégias de atuação e de execução de políticas públicas.

Um dos exemplos dados pelo jornal é o caso do Ceará, onde a relação entre governo e policiais é vista como tensa. Em dezembro, o governador promoveu em uma só “canetada” quase 2 mil policiais e bombeiros militares, atendendo um dos pedidos da categoria.

"Estou terminando meu sétimo ano como governador e nunca esqueço que na minha eleição de 2014, quando eu era candidato, e policiais, principalmente mulheres dos policiais que eu encontrava, reclamavam e cobravam e diziam que os policiais passavam 10, 15 e 20 anos sem conseguir uma promoção", disse Camilo, em 2021, lembra a reportagem.

Em Pernambuco, o governador Paulo Câmara (PSB) também atendeu um pedido da PM, promovendo mudanças nos critérios de promoção dos policiais dentro da corporação. As novas regras resgatam o critério da antiguidade e devem ser iniciadas em março. Câmara também determinou a extensão do direito à promoção pós-morte aos militares, mesmo quando ocorrida em períodos de folga.

De acordo com o cientista político Adriano Oliveira, da UFPE, que foi ouvido pela Folha de S. Paulo, a aproximação com policiais pode resultar em dividendos eleitorais para governadores e respectivos entornos políticos.

“Há uma parcela dos militares que apoia o presidente Bolsonaro, até pela questão ideológica, mas os governadores poderão se beneficiar de medidas adotadas em âmbito local do ponto de vista pragmático”, afirma.

