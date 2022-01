Moro cancela entrevista a rádio da Bahia após saber de participação de Ciro

O pré-candidato do Podemos à Presidência, Sergio Moro, desmarcou entrevista à Rádio Nazaré FM, da Bahia, nesta sexta-feira 28, após saber da participação de Ciro Gomes (PDT) no mesmo programa. O ex-juiz não foi informado previamente da participação do pedetista e foi surpreendido com um flyer que estampava a foto dos dois no perfil da emissora no Instagram.

A Rádio Nazaré FM declarou que a presença dos presidenciáveis no mesmo dia “não passou de uma coincidência” e que Moro e Ciro dariam entrevistas em horários distintos. Mesmo assim, segundo a rádio, Moro pediu para adiar a entrevista para “as informações de cada plataforma de governo não ficarem confusas”.

A participação de Ciro Gomes foi mantida e aconteceu no fim do programa. Segundo a assessoria do PDT, Ciro concedia entrevista a um jornal impresso no momento em que Moro deveria participar do programa de rádio e não esperava um encontro entre os dois.

A assessoria de Moro, por sua vez, reclama de "má fé" por parte da emissora, que enviou uma imagem para divulgação em que Ciro não aparecia. “A rádio não nos informou sobre a presença do outro candidato.”

