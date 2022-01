Ministro da AGU chega à PF minutos antes de horário de depoimento de Bolsonaro

O ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Bruno Bianco, chegou à sede da Superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília, minutos antes das 14 horas, horário marcado para o depoimento do presidente da República, Jair Bolsonaro. Como mostrou anteriormente a reportagem do Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o chefe do Executivo não deve comparecer.

A bandeira do Palácio do Planalto está hasteada, em sinal de que Bolsonaro está na sede do Executivo.

