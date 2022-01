Irmão de Bruno Gagliasso vai disputar cargo de deputado federal pelo PL, partido de Bolsonaro

A informação é do colunista Guilherme Amado, do Metrópoles

O ex-ator Thiago Gagliasso, irmão do ator Bruno Gagliasso, pretende disputar cargo de deputado federal pelo PL de Jair Bolsonaro. A informação é do colunista Guilherme Amado, do Metrópoles.

Segundo o jornalista, nas suas redes sociais, Thiago faz ataques constantes a artistas e influenciadores digitais críticos a Bolsonaro. A estratégia é entusiasmar a militância e chamar atenção. Também são comuns críticas à Lei Rouanet, questão que também está em alinhamento com os pronunciamento de Bolsonaro.

Para as eleições de 2022, Gagliasso deve disputar com Mario Frias, secretário da Cultura e seu amigo pessoal que também vai se filiar ao PL.

