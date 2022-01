Bolsonaro deixa Palácio do Planalto em comboio; governo não informa destino

O presidente Jair Bolsonaro deixou or volta das 12h30 desta sexta-feira, 28, o Palácio do Planalto em comboio. O governo não informou o destino do chefe do Executivo, que teoricamente, teria de prestar depoimento à Polícia Federal às 14h. Fontes ouvidas pelo Estadão/Broadcast mais cedo informaram que Bolsonaro decidiu não comparecer à oitiva determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), até que o plenário da Corte se manifeste sobre a decisão.

