Jovem que chamou Bolsonaro de farsa no cercadinho do Alvorada é ex-apoiadora

Hadassa Gomes, 19, moradora de Sorocaba, interior de São Paulo, se tornou assunto nos últimos dias após confrontar o presidente Jair Bolsonaro (PL) no cercadinho do Palácio da Alvorada, onde se reúnem apoiadores do mandatário.

Em entrevista ao portal UOL, a ex-apoiadora do presidente lembrou do seu primeiro contato com Bolsonaro, quando tinha apenas 13 anos, em 2016, até o momento mais recente, em que o pressionou frente a frente.

A estudante de Jornalismo escolheu o lugar onde o presidente se cerca de apoiadoras para fazer sua crítica, que foi acompanhada do versículo bíblico muito usada ele: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará" (João 8:32).



Estudante Hadassa Gomes, de 19 anos, diz ao presidente Jair Bolsonaro que ele "é uma farsa", em Brasília. Ela confrontou o chefe do Executivo citando a Bíblia e os princípios do cristianismo, no Palácio da Alvorada, ontem. pic.twitter.com/syZNReadAD — Renato Souza (@reporterenato) January 25, 2022

Irritado com a situação, Bolsonaro, que foi chamado de "farsa", perguntou se a jovem havia comparecido ao local para "falar isso" e questionou o motivo de "usar a palavra bíblica". Ele também rebateu dizendo que a jovem expressava uma "mentira" e insinuou que pudesse ser "filiada ao PT" (o que ela nega).

A jovem conta que sentiu medo, mas, segundo ela, o sentimento "tinha que ser menor do que a certeza de que alguém tem que ser a voz dissonante".

Ao UOL ela disse que o interesse pela política surgiu em 2016, ano em que "só se falava nisso". "Eu entrei no clima e comecei a entrar nesse mundo", disse. "Achava que toda a política era suja e que ele [Bolsonaro] era o único honesto. Visão bem rasa."

A decepção com o presidente se intensificou, de acordo com o relato da jovem, durante a pandemia da Covid-19. "Eu fui desgostando dele durante o governo, mas a revolta veio com a gestão desastrosa da pandemia mesmo."

Entusiasta da "terceira via", Hadassa compartilha os ideias MBL (Movimento Brasil Livre) que, assim como a estudante, já apoiou Bolsonaro e, durante o governo, tornou-se oposição. Indagada se teria ou não algum tipo de vinculação ao movimento, ela disse ter feito um "curso de formação política da Academia MBL", e afirmou enxergar um "diferencial bem grande neles".

"Eu admiro muito eles, acho que tem um diferencial bem grande neles. Se eu quiser militar por algo, vou com quem me identifico. E é o caso do movimento."

