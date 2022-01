Beto Richa, tucano ex-governador do Paraná, se aproxima de Lula

O tucano tornou-se um dos líderes da direita do partido e aliado do atual governador de São Paulo João Doria, que deverá abandonar em breve

De férias com a família, o ex-governador e presidente do PSDB no Paraná, Beto Richa, estaria se aproximando do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para negociar apoio nas eleições em outubro. A possibilidade foi colocada pelo colunista do Metrópoles, Guilherme Amado, nesta quinta-feira, 27.

Ele é filho de José Richa, que morreu em 2003 e foi um dos fundadores e líder histórico do PSDB, ao lado de Mário Covas. Diferentemente do pai, um social-democrata, Beto tornou-se um dos líderes da direita do partido e aliado do atual governador de São Paulo João Doria, que deverá abandonar em breve.

O governo de Beto no Paraná (2011-2018) foi marcado pela repressão violenta aos professores e funcionários públicos. Em 29 de abril de 2015, professores, estudantes e servidores realizaram uma manifestação contra um projeto de lei que, na prática, liquidava com a Previdência Social dos servidores estaduais. Os manifestantes foram reprimidos de maneira brutal pela Tropa de Choque ao permanecerem em frente à Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). Com 213 pessoas feridas, os atos tiveram grande repercussão nacional e internacional.

Em agosto de 2018, o tucano chegou a ser condenado em segunda instância por realizar uma parada em Paris por dois dias com o uso de dinheiro público em rota para missão oficial na China. Em 2019, foi preso em operações do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), por acusações diferentes de corrupção. Em todas as acusações ele foi absolvido por instâncias superiores do Judiciário.

