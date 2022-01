Após acordo com Lula, PT do Rio sela apoio a Freixo na disputa pelo governo do estado

O PT pretende lançar o presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), André Ceciliano, para o Senado. Acordo viabiliza aliança com o PSB para o Executivo

Lideranças do diretório do PT do Rio de Janeiro estiveram reunidos com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta terça-feira, 25, para discutir as estratégias do partido diante do cenário eleitoral de 2022. Como martelo batido, o vice-presidente nacional da legenda, Washington Quaquá, afirmou que o PT pretende então lançar presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), André Ceciliano, para o Senado.

A decisão colabora para a aliança com o PSB, que planeja lançar a candidatura do deputado federal Marcelo Freixo ao governo do Rio. Segundo o jornal O Globo, o PT deve entrar com uma indicação de vice na chapa ao Executivo estadual carioca. O encontro contou com a presenta da presidente nacional do partido, a deputada federal Gleisi Hoffmann, em São Paulo.

"Vamos com tudo com Lula presidente e Andre Ceciliano senador! O PT negociará com o PSB e a presidenta Gleisi tem nosso apoio total para isso! E o presidente Lula terá quantos palanques estiverem dispostos a apoiá-lo! Objetivo é isolar Bolsonaro e ampliar Lula no Rio!", disse Washington em uma publicação no Twitter. "O povo brasileiro precisa dele [Lula]. Não tem projeto pessoal e nem interesse estadual que se sobreponha à necessidade dele voltar a governar e mudar para melhor a vida do povo", escreveu em outro post.

Sai agora de uma reunião com nosso presidente @LulaOficial ! Lula é a prioridade! Não é por nós! É pelo Brasil! O povo brasileiro precisa dele! Não tem projeto pessoal e nem interesse estadual q se sobreponha a necessidade d ele voltar a governar e mudar p/ melhor s vida do povo! pic.twitter.com/3FQbLlfQ67 — Washington Quaquá (@WashingtonQuaq1) October 15, 2021

Tivemos hoje, @Fabianohorta_, @JoaozinhoPTRJ, @AndreCeciliano e eu, uma excelente reunião com o Presidente Lula e a presidenta Gleisi. Na pauta a política do Rio de Janeiro! Vamos com tudo com @LulaOficial Presidente e Andre Ceciliano Senador! pic.twitter.com/n0mHmxLLYD — Washington Quaquá (@WashingtonQuaq1) January 26, 2022





