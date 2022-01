STF manda secretário da Saúde explicar nota antivacina e em defesa da hidroxicloroquina

A ministra Rosa Weber determina ainda que o secretário se manifeste sobre ação do Partido Rede que pede a saída dele do cargo

A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), estabeleceu um prazo de cinco dias para que o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Hélio Angotti Neto, se manifeste sobre nota técnica emitida pela Pasta. No texto, é atribuída eficácia à hidroxicloroquina no tratamento contra Covid-19, em contraponto às vacinas, que, segundo o documento, não têm a mesma efetividade. Porém, todos os estudos da comunidade científica no mundo atestam o inverso.

O documento assinado por Angotti barra as diretrizes que contraindicavam o "kit Covid" no tratamento ambulatorial e hospitalar da doença, elaboradas por um grupo de médicos convocados pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e aprovadas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema de Saúde (Conitec).

No despacho divulgado nesta quarta-feira, 26, a ministra Weber determina ainda que o secretário se manifeste sobre ação da Rede, que pede a saída dele do cargo. O despacho da ministra atende a um pedido feito na segunda-feira, 24, pela legenda, que solicitou a revogação da nota técnica. No mesmo dia, a pasta recuou e modificou o documento, deixando de criticar as vacinas, mas continuando em defesa da hidroxicloroquina.

No pedido da Rede ao STF, o partido afirma ser "inacreditável" que o uso de hidroxicloroquina e outros medicamentos ineficazes para o tratamento de Covid-19 ainda seja discutido há quase dois anos, mesmo após ter sido confirmado como ineficaz contra a doença. O documento considera haver negacionismo no Governo Federal.

Além disso, a questão tomou maior resistência no Senado Federal. A Frente Parlamentar Observatório da Pandemia de Covid-19 deve convidar Angotti para prestar esclarecimentos sobre a nota técnica.



