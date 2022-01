Vice-presidência confirma que Mourão representará Bolsonaro na Cúpula do Prosul

A assessoria de imprensa do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, confirmou ao Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que o presidente da República, Jair Bolsonaro, escalou o general para representá-lo na cúpula do Fórum para o Progresso e Desenvolvimento da América do Sul (Prosul), que acontecerá na quinta-feira em Cartagena das Índias, Colômbia.

Como mostrou a reportagem do Broadcast Político no período da tarde, Bolsonaro desistiu de comparecer ao evento com líderes sul-americanos. Segundo uma fonte ligada ao Palácio do Planalto, o presidente está abalado com a morte de sua mãe, Olinda, ocorrida na última sexta-feira, e quer ficar no Brasil para participar da missa de sétimo dia.

Nos bastidores, chegou a se especular que o presidente pudesse estar com algum problema de saúde depois de cancelar a cúpula e, além disso, toda sua agenda para esta segunda-feira.

No início do ano, ele foi internado para tratar uma obstrução intestinal. À reportagem, o médico de Bolsonaro, Antônio Macedo, garantiu que o presidente está bem de saúde.

