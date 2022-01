Bolsonaro cancela agenda do dia; governo não informa motivo

O presidente Jair Bolsonaro cancelou sua agenda oficial prevista para esta segunda-feira, 24. Procurada pela reportagem, a Secretaria Especial de Comunicação do governo (Secom) não informou o motivo da mudança de planos. A agenda oficial agora foi atualizada com o informe "Sem compromisso oficial". Não houve, contudo, aviso à imprensa sobre a atualização por parte do governo.

Antes da alteração, a agenda oficial informara que Bolsonaro participaria, às 16h30, de cerimônia de lançamento do Programa Nacional de Prestação de Serviço Civil Voluntário, no Palácio do Planalto. Com participação do vice-presidente Hamilton Mourão e do ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, o evento deve ficar para a próxima sexta-feira.

Além disso, Bolsonaro iria se reunir com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, com o subchefe para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral, Pedro Cesar Sousa, e com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Eduardo Ramos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags