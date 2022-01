Alckmin afirma a Haddad que o ajudará na campanha para governador de SP, diz jornal

O ex-governador Geraldo Alckmin disse a Fernando Haddad (PT) que pretende participar consideravelmente de sua campanha para o governo de São Paulo. Segundo informações do colunista Guilherme Amado, do Metrópoles, o ex-tucano disse, em diálogos com Haddad, que planeja acompanhá-lo pelo menos duas vezes por semana em agendas pelo estado.

Segundo acordo em andamento com o PT, Alckmin deve assumir a vice-presidência na chapa que Lula formará para concorrer ao Palácio do Planalto. Segundo o jornalista, o ex-governador paulista tem defendido junto a aliados que sua união com Lula tem o potencial de derrotar João Doria, seu adversário, e qualquer possibilidade de terceira via.

Após um esfriamento no início do ano, as negociações entre PT e PSB para uma aliança na eleição para a Presidência da República foram retomadas na última semana. O objetivo principal é concretizar a formação de uma chapa encabeçada por Lula tendo como vice Alckmin (atualmente sem partido, mas que pode se filiar ao PSB).

A possibilidade de aliança entre os dois começou a ser costurada por políticos próximos de ambos no fim de 2021 e foi celebrada num jantar ocorrido no dia 19 de dezembro, em São Paulo, promovido pelo grupo Prerrogativas.

