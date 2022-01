Acrísio Sena diz que PT precisa "dialogar com a sua base política" no Ceará 

O deputado estadual Acrísio Sena (PT) afirmou, nesta segunda-feira, 24, que o PT no Ceará precisa retomar o diálogo com as bases políticas e demais filiados no Estado. A avaliação ocorre após divulgação de uma nota pública do Núcleo Américo Barreira do PT Fortaleza, grupo de filiados do partido na Capital, com críticas a nomeação de Ilário Marques para o cargo de secretário de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da gestão José Sarto (PDT) e a recente filiação de 12 prefeitos a sigla.

Leia mais Em evento de filiação, PT atrai prefeitos desde o Psol até o partido de Bolsonaro

Em nota, o petista lembrou das filiações e defendeu as articulações do governador Camilo Santana (PT) para o fortalecimento partidário. Porém, ele destaca a necessidade de ouvir propostas dos filiados e ampliar as discussões.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Após visitar mais de 100 municípios cearenses, é necessário e urgente o PT retomar o debate com suas bases políticas, espalhadas nas 14 macrorregiões do Estado. A militância e os amigos do partido estão ávidos para participar dessa discussão. Esse sempre foi o diferencial do nosso partido – a convivência democrática entre visões e correntes distintas", disse o deputado.

"Nossa história partidária supera a tradição em que chefes ou cúpulas decidem tudo isoladamente", completou Acrísio. O petista disse ainda não considerar a pandemia como um obstáculo, devido a existência de aparatos tecnológicos.

“Chegou a hora de preparar a agenda de debates ainda em fevereiro. Só assim, poderemos contemplar todas as regiões e construir propostas concretas para o povo cearense", disse.

Em nota pública divulgada na última semana, o Núcleo Américo Barreira acusou o PT de "buscar o crescimento eleitoral a qualquer custo". O grupo afirma que a sigla tenta atrair lideranças "não identificadas ideologicamente e pouco afeitas à dinâmica e à cultura petista".

"Não representa necessariamente o fortalecimento do PT como organização de defesa e representação da classe trabalhadora, principal característica que diferencia o PT da maioria dos partidos políticos brasileiros", escreveram os membros dessa ala do partido.

Tags