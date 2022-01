Em SP, homem é condenado por descumprir isolamento após diagnóstico de Covid

O homem de 29 anos foi flagrado em locais públicos sem máscara de proteção facial e acompanhado de outras pessoas em Adamantina (SP), em março do ano passado. Ele foi condenado a pagar indenização de R$ 3 mil

A 2ª Vara da Comarca de Adamantina (SP) condenou um homem a pagar indenização de R$ 3 mil por dano moral coletivo em razão do descumprimento do período de isolamento social após diagnóstico de Covid-19. O caso aconteceu em março do ano passado.

O homem, de 29 anos, foi flagrado em locais públicos sem máscara de proteção facial e acompanhado de outras pessoas. Na ocasião, autoridades lavraram auto de infração e foi registrado Boletim de Ocorrência.

Na sentença, o juiz Carlos Gustavo Urquiza Scarazzato destacou que a postura do réu constituiu “grave ataque à saúde coletiva da população, já que tal conduta poderia ter contribuído para a contaminação de mais pessoas”, e que, independentemente de ter havido transmissão ou não, está caracterizado o dano social, “em que houve a concreta exposição de pessoas a risco ilícito, pelo comportamento deliberado do Requerido”. Ainda cabe recurso da decisão.

O juiz Carlos Gustavo Urquiza Scarazzato afirmou que a ilicitude da conduta do réu é expressa pela lei nº 13.979/20, que versa sobre as medidas de enfrentamento da pandemia da Covid-19, entre as quais estão a quarentena e o isolamento social, e a responsabilização em caso de não cumprimento das regras impostas, com atitudes que aumentem o risco de contágio para a população.

“O incremento deste risco configura lesão jurídica indenizável ao direito difuso ao ambiente com padrões sanitários que decorrem da opção normativa de nossa sociedade”, frisou.

De acordo com a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP), o morador de Adamantina deveria permanecer em isolamento entre os dias 5 e 17 de março de 2021, após ter sido diagnosticado com a doença.



No entanto, segundo informações prestadas pela Vigilância Epidemiológica e documentos anexados à ação, ele circulava pela cidade em contato com outras pessoas, não se mantinha em sua residência e resistia a obedecer à ordem de isolamento.

A Promotoria de Justiça aponta violação da regra de isolamento em duas ocasiões: no dia 13 de março de 2021, quando saiu para jogar futebol em espaço público; e no dia 14 de março de 2021, quando saiu de casa e teve contato com outras pessoas, conforme reconhecido pelo próprio paciente em Boletim de Ocorrência.



O pedido inicial do MP-SP recomendava indenização por dano moral coletivo de no mínimo de R$ 15 mil. O magistrado, por sua vez, entendeu ser suficiente o valor de R$ 3 mil, diante do contexto da demanda, bem como pela grave conduta praticada pelo requerido, a qual foi expressamente confessada em sua contestação.

“De fato, a conduta do Requerido agravou os nada insignificantes riscos de disseminação da Covid- 19, majorando os riscos a toda a coletividade, eis que foi autuado, em flagrante trânsito na via pública sem o uso de máscara facial, mesmo tendo total conhecimento de que estava infectado pelo vírus. Esta conduta tem aptidão concreta para expor a coletividade a riscos decorrentes do comportamento individual irresponsável. Efetivamente, o contexto pandêmico evidencia a relevância de direitos difusos, cujos titulares são indefinidos, mas que nem por isso são menos relevantes e podem sofrer menoscabo em razão da conduta irresponsável”, sentenciou Carlos Gustavo Urquiza Scarazzato.

