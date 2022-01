Bolsonaro deixa Eldorado em direção a aeroporto de SP para retornar a Brasília

O presidente Jair Bolsonaro deixou há pouco Eldorado, no interior de São Paulo, com destino ao aeroporto de Congonhas, na capital paulista, de onde retornará para Brasília, conforme a Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência. A Secom não informou ainda o horário previsto para chegada do chefe do Planalto à capital federal.

O presidente está acompanhado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, do filho Jair Renan, do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), seu primogênito, e da esposa de Flávio, Fernanda. Bolsonaro passou a noite na casa de sua mãe, em Eldorado, após acompanhar o enterro dela nesta sexta-feira (21).

