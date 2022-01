Queiroz ataca ex-assessor e amigo de Bolsonaro que confirmou rachadinha em gabinetes da família

O policial militar aposentado e ex-assessor parlamentar do hoje senador Flavio Bolsonaro (PL), Fabrício Queiroz, atacou um ex-assessor de Jair Bolsonaro (PL) que confirmou a existência de um esquema de "rachadinhas" nos gabinetes da família Bolsonaro que supostamente seria comandado pela ex-mulher do presidente, Ana Cristina Valle.

De acordo com o blog Sonar, do O Globo, Queiroz publicou, em seu perfil privado no Instagram, uma imagem da entrevista de Ferraz à Veja e escreveu na legenda: “Se isso é amigo, imagina se fosse inimigo. Esse traste não vale que o gato enterra”, afirmou, segundo o blog que teve acesso ao perfil do ex-assessor parlamentar.

Waldir Ferraz, o ex-assessor de Bolsonaro, deu a informação em entrevista à Veja. Ferraz disse que Ana Cristina comandava um esquema que ocorria nos gabinetes de Jair, Flávio e Carlos Bolsonaro. “Ela (Ana Cristina Valle) fez nos três gabinetes. Em Brasília, aqui no Flávio e no Carlos. Ela que fazia, mas quem é que assinava? Quem assinava era ele (Jair Bolsonaro). É batom na cueca”, declarou

Autointitulado o amigo “Zero Zero” do presidente, Ferraz e Bolsonaro têm amizade de mais de trinta anos, desde a época das Forças Armadas. Eles se aproximaram a partir da insatisfação que compartilhavam com os baixos salários pagos aos oficiais.



