Presidente do PSB diz que, apesar de não ser socialista, Alckmin ingressará no partido

O presidente do PSB, Carlos Siqueira, comentou a situação do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, em encontro com o PT nesta quinta-feira, 20, em Brasília, para acertar as alianças para a eleição nacional. Os partidos negociam a formação de uma federação para unir forças em torno da candidatura do ex-presidente Lula.

De acordo com Siqueira, após sair do PSDB - partido ao qual foi filiado por 33 anos -, Alckmin deve fazer parte do PSB, apesar de não considerar o ex-governador paulista um socialista. “O PSB já convidou o ex-governador Geraldo Alckmin para se filiar ao partido, embora saibamos e todo o Brasil sabe que ele não é socialista, mas as circunstâncias que vivemos no mundo da política e a luta que precisamos superar exige capacidade, que ele possa compor isso”, disse.

Em entrevista à CNN Brasil, o dirigente avaliou que o ex-tucano tem o potencial de “fortalecer as forças democráticas e progressistas” do partido, com foco nas eleições gerais.

“Acredito que sim [entrada de Alckmin no partido], tivemos uma longa e proveitosa conversa, temos um apreço pessoal muito grande, dada as diferenças que nos separam no ponto de vista ideológico, o convidamos e ele foi muito receptivo e ele sabe que aqui no PSB ele só tem amigos, que ele é muito bem-vindo, e que ele pode nesse momento cumprir esse papel que desejamos para fortalecer as forças democráticas e progressistas no sentido de vencer as eleições”, disse Siqueira.

