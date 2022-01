Eduardo Bolsonaro reage a críticas de Weintraub e expõe racha entre bolsonaristas

Nesta quarta-feira, 19, o ex-ministro da Educação do governo Jair Bolsonaro (PL) disse que presidente se aliou ao centrão para evitar a abertura de um processo de impeachment contra ele no Congresso Nacional.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro publicou nesta sexta-feira, 21, críticas os irmãos Arthur e Abraham Weintraub, ex-ministro da Educação, e disse que engolia sapos para ver se ambos "se corrigiam". A publicação do parlamentar e filho do presidente evidencia algo que até então se manifestava apenas nos bastidores, o racha entre bolsonaristas.

"Esta thread (tweets de Mario Frias] explica muito do que estava ocorrendo nos bastidores. Não se trata de dividir/unir a direita, mas separar o joio do trigo. Todo este tempo que nós engolíamos sapos na verdade era a chance para eles se corrigirem, mas nada foi feito. Então agora está aí, tudo às claras" escreveu Eduardo.

Todo este tempo que nós engolíamos sapos na verdade era a chance para eles se corrigirem,mas nada foi feito. Então agora está aí tudo as claras https://t.co/wT62E0vY6d

Nesta quarta-feira, 19, o ex-ministro da Educação do governo Jair Bolsonaro (PL) disse que presidente se aliou ao centrão para evitar a abertura de um processo de impeachment contra ele no Congresso Nacional. Ele argumentou que a aliança foi "eficiente" para o caso, mas disse temer a presença do grupo político na gestão, inclusive em uma possível não reeleição do presidente.

Segundo o jornal O Globo, em conversas com aliados, Bolsonaro tem comparado Weintraub a outros ministros que abandonaram o governo, como Luiz Henrique Mandetta (Saúde), Gustavo Bebianno (Secretaria-Geral) e Carlos Alberto dos Santos Cruz (Secretaria de Governo).

O ápice do conflito aconteceu após os irmãos Weintraub compartilharem uma publicação curtida por Mário Frias, secretário de Cultura. O material defendia que Weintraub seria preso "em breve" para ficar com a imagem de "herói e vítima".

A briga, contudo, se justifica com o cenário eleitoral deste ano. O ex-ministro da Educação trabalha em prol de sua campanha ao governo de São Paulo. Porém, o presidente Bolsonaro decidiu lançar Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura, para o cargo.

Na última semana, Weintraub tem se voltado às redes sociais para tentar se viabilizar. Ele já publicou um vídeo em que anuncia que retornará ao Brasil. Nos primeiros segundos, é possível ouvir Weintraub dizendo: "Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia". A fala é uma referência à reunião ministerial realizada no dia 22 de abril do ano passado, em que Abraham pede a prisão dos ministros STF.

