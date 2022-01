Saiba onde assistir ao lançamento da pré-candidatura de Ciro a presidente

O PDT realiza nesta sexta-feira, 21, o lançamento oficial da pré-candidatura do ex-ministro Ciro Gomes à Presidência. Por enquanto, sem chapa formada, o pedestista tem aparecido em 3º ou 4º lugar nas pesquisas eleitorais. O evento acontece em meios às pressões que o partido vem sofrendo pela bancada no Congresso Nacional para que a candidatura decole os mais breve possível.

Segundo pesquisa Datafolha divulgada em 16 de dezembro, Ciro está em quatro lugar. Na liderança está o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com 48%. O petista poderia vencer no primeiro turno. Em segundo lugar está o presidente Jair Bolsonaro (PL), com 22%. Moro tem 9% e Ciro, 7%, seguido por João Doria (PSDB), com 4%.

Nos últimos dias, Ciro tem divulgado o encontro em seus perfis nas redes sociais, prometendo fazer um “forte discurso”. Ele, inclusive, já antecipou o slogan de sua campanha: “Ciro, a rebeldia da esperança”. “Esta frase é mais que um slogan, é o lema da minha vida! Há mais surpresas na sexta”, alertou o pedetista.

O evento ocorre em Brasília, com início previsto para às 16h30min, e transmissão ao vivo nas redes sociais de Ciro Gomes e também do PDT, confira:

Canal de Ciro no Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCHFO37KCJlMNUXNK21MV8SQ

Canal de Ciro no Facebook: https://www.facebook.com/cirogomesoficial

Canal do PDT no Youtube: https://www.youtube.com/c/PDTNacionalOficial/videos

Canal do PDT no Facebook: https://www.facebook.com/pdt.org.br