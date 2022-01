Ministro Fábio Faria processa Ernesto Araújo por injúria, calúnia e difamação

O ex-ministro das Relações Internacionais insinuou que Faria teria favorecido a China no leilão do 5G

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, informou nesta quinta-feira, 20, que processou o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, por injúria, calúnia e difamação. A ação, que tramita na 7ª Vara Criminal de Brasília, ocorre após Araújo afirmar, em entrevista ao podcast ConservaTalk, que o ministro das Comunicações “entregou o 5G para a China”.

“Enquanto a gente trabalha pelo Brasil, uns só atrapalham. A partir de agora, mentiras e teorias esdrúxulas, fruto de criações mentais, serão tratadas na Justiça”, escreveu Faria nas redes sociais.

A partir de agora, mentiras e teorias exdrúxulas, fruto de criações mentais, serão tratadas na justiça.

Na petição, os advogados de Faria escreveram que Araújo também sugeriu que o PP “seria financiado diretamente pela República da China e, portanto, no seu entender, as ações do Ministério das Comunicações do Brasil estariam pautadas, na realidade, pelos interesses dos chineses”.

Ainda conforme os advogado, o ex-chancelar “insinuou” que Faria “teria prevaricado quando da condução dos trabalhos perante o Ministério das Comunicações, especificamente, no que diz respeito ao pregão da tecnologia 5G, pois teria colocado em primeiro plano os interesses de país estrangeiro, a China”.

