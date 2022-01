Lula é convidado pela Cambridge Union para palestrar na Inglaterra

A Cambridge Union Society, associação estudantil da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, convidou nesta quinta-feira, 20, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para uma palestra. Em carta, a instituição informa que o petista seria o primeiro líder latino-americano a palestrar no local.

“É uma honra para nós receber o presidente Lula que, sucedendo a visita de Michelle Bachelet na condição de Alta Comissária para os Direitos Humanos da ONU, será o primeiro líder latino-americano a palestrar na Câmara”, afirmou a Cambridge Union em carta.

A Associação já recebeu políticos reverenciados no mundo, como Winston Churchill, Margaret Thatcher, Bill Gates e Stephen Hawking. Mesmo sem a reposta positiva do ex-presidente até o momento, Lula já aparece no material de divulgação do evento. Os debates começam a ser realizados neste mês e prosseguem até março deste ano.

Em novembro de 2021, o petista foi foi aplaudido de pé durante discurso no Parlamento Europeu, em Bruxelas, capital da Bélgica. Durante sua fala, Lula afirmou que o Brasil "tem jeito" e que é possível "construir uma economia justa". Ele também foi recebido pessoalmente pelo presidente Emmanuel Macron, no Palácio do Eliseu, na França, com todo o protocolo de chefe de Estado.

