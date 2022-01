"Lula é a melhor proposta para varrer Bolsonaro; Ciro não consegue agregar", diz Ivan Valente

O deputado federal Ivan Valente (Psol-SP) comentou, nesta quinta-feira, 20, sobre sua defesa ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a campanha de 2022 e destacou pessimismo em relação à candidatura de Ciro Gomes (PDT). Em entrevista ao UOL News, o parlamentar disse que, ao contrário do petista, o ex-ministro "não consegue agregar".

Em entrevista, Valente ressalta que a questão no momento é "derrotar Bolsonaro". Ele destaca ainda que, apesar das divergências históricas entre PT e Psol, Lula é o candidato "que tem a melhor condições" de executar tal missão.

"Veja essa questão do Alckmin, somos contrários também, mas com tudo isso, é preciso ter em mente que o 'BolsoDoria' não é possível, o Ciro não tem espaço político nenhum, até porque ele não tem um partido, não tem um projeto, não consegue agregar", disse o deputado.

O parlamentar destaca que "é preciso derrotar o bolsonarismo com um projeto de voltar a pensar em valores, em um programa de distribuição de renda, geração de emprego, proteção do meio ambiente, e desenvolvimento social e econômico". Além de defender o projeto petista como o único com "intenções de defender os interesses do povo brasileiro", Ivan atenta que outro mandato de Bolsonaro levaria a um projeto de "destruição nacional" que custaria uma reconstrução do Brasil por 40 anos.

