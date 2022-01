Governo Bolsonaro nega acesso a processo que não puniu Pazuello e mantém sigilo de 100 anos

O ex-ministro da Saúde e general Eduardo Pazuello participou de ato político ao lado do presidente Jair Bolsonaro (PL) no ano passado; prática é vedada a militares da ativa

Servidores de pelo menos sete ministérios do governo federal decidiram pela manutenção de 100 anos do sigilo sobre os documentos do processo enfrentado pelo ex-ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, por participação em ato político ao lado do presidente Jair Bolsonaro (PL) no ano passado. A prática é vedada a militares da ativa pelo código militar. Na ocasião, Pazuello não recebeu punições.

A comissão, formada por servidores do alto escalão de sete pastas, negou pedido feito pelo jornal Folha de S.Paulo, que solicitou a análise de quebra do sigilo e o acesso aos documentos referentes ao caso. Segundo a Folha, a justificativa para a decisão foi que a divulgação de informações referentes ao processo representaria "risco aos princípios da hierarquia e da disciplina no Exército”.

A resposta foi dada pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações (CMRI), composta por representantes das seguintes pastas: Casa Civil, Advocacia-Geral da União (AGU), Economia, Defesa, Relações Exteriores, Justiça e Controladoria-Geral da União (CGU). A comissão é o último caminho, na estrutura governamental, para obter informações e com a decisão não cabe recurso.

A Folha já havia pedido acesso aos documentos por meio do comando do Exército, que negou, e da CGU, que apenas atendeu parcialmente à solicitação.

O caso envolvendo Pazuello ocorreu em maio de 2021, quando o militar participou de evento com Bolsonaro e subiu num palanque após motociata no Rio de Janeiro. O discurso, no aterro do Flamengo, ocorreu poucos dias após o ex-ministro da Saúde depor na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 no Senado Federal.



