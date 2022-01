Exército planeja fazer pesquisa com brasileiros para definir futuro da Força, diz jornal

Uma reportagem da revista Veja publica nesta quinta-feira, 20, revela que o Exército planeja fazer uma pesquisa nacional para ouvir o povo brasileiro. Desde as eleições de 2018, membros da Força têm sido usados como palco político para o presidente Jair Bolsonaro (PL), o que já resultou em até nomeação de generais em sua gestão.

A consulta acontece no momento em que o presidente usa a imagem da instituição para tentar intimidar os outros Poderes, como o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Diante dúvidas sobre a popularidade, o Exército decidiu que irá gastar R$ 206 mil para um levantamento com pelo menos 2 mil brasileiros, em 50 municípios, abrangendo todas as regiões do país.

Segundo a Veja, as entrevistas presenciais terão mais de 40 perguntas e serão aplicadas em forma de questionário. O documento poderá ajudar o Exército a traçar suas ações para os próximos anos. Levantamento semelhante foi feito em 2017, durante o governo de Michel Temer (MDB).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Tão importante quanto a legalidade e o aspecto formal da legitimidade do emprego de forças militares é a percepção que a sociedade e a população local da área de operações têm sobre o emprego de forças militares numa operação, pois a opinião pública, tanto nacional quanto internacional, pode estar menos propensa a aceitar o emprego da Força para a solução de antagonismos”, diz trecho de Estudo Técnico Preliminar do Exército detalha os objetivos da pesquisa.

O texto menciona também a influência política na força. “A participação do Exército Brasileiro em eventos e momentos políticos nacionais, como integrante legítimo da sociedade brasileira, desde os primórdios da sua formação em 1648, obriga-o a estar em permanente sintonia com a sociedade quanto aos rumos que espera dar a suas políticas de desenvolvimento institucional”.

O Exército, segundo o jornal, também procurou justificar a pesquisa ao lembrar de sua doutrina interna e a importância de deixar o governo para ouvir a sociedade. “Os rumos dos caminhos que o Exército deve tomar a fim de poder se desenvolver institucionalmente dependem da percepção que a Sociedade Brasileira tem de seu emprego e de sua finalidade, bem como dos resultados obtidos nos diversos empregos atuais. Anualmente, o Exército recebe vultosas somas de recursos do contribuinte para desenvolver-se e estar à altura da importância que o País tem galgado no concerto das nações e necessita ter a exata noção de como a sociedade vê o emprego maciço desses recursos”.

Tags