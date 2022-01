Bolsonaro escolhe Carlos, filho 02, para comandar marketing da campanha à reeleição

A decisão preocupa líderes do PL e aliados. Eles avaliam que o presidente deveria optar por uma comunicação profissional, com quadros especializados em marketing

O presidente Jair Bolsonaro (PL) comunicou ao seu partido que seu filho Carlos Bolsonaro, vereador pelo Rio, vai comandar o marketing da campanha à reeleição ao Planalto. A informação é da coluna de Guilherme Amado, no portal Metrópoles.

Segundo a coluna, a decisão se deu com base no desempenho do parlamentar na disputa eleitoral de 2018, já que a família atribui a ele o sucesso da campanha. O anúncio do presidente, entretanto, tem preocupado a cúpula dos partidos que o apoiam. Na avaliação do Republicanos, por exemplo, Bolsonaro ainda não entendeu que o contexto deste ano é diferente do de 2018.

Para eles, em 2022 não há o ambiente de ódio ao PT e negação da política como na eleição anterior. Além disso, não existem no horizonte episódios como a facada, que deu projeção a Bolsonaro e justificou sua ausência nos debates.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além disso, Carlos Bolsonaro é suspeito de liderar o chamado gabinete do ódio, suposto grupo que comandaria a milícia digital que ataca adversários do presidente nas redes sociais, disseminando fake news, difamamdo reputações e fazendo ameaças a pessoas e instituições, como o Supremo Tribunal Federal (STF).

Caciques do PL e aliados avaliam que o presidente deveria optar por uma comunicação profissional, com quadros especializados em marketing.