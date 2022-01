Bolsonaro critica multa a pais que não vacinem filhos: "Crianças não são obrigadas a se vacinar"

O mandatário defende que o Ministério da Saúde concluiu que a imunização do público infantil não é obrigatória e não cabe qualquer tipo de sanção contra o responsável pela criança

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quarta-feira, 19, que nenhum pai deverá sofrer punições caso não permita que os filhos sejam vacinados contra a Covid-19. Em entrevista à imprensa no Palácio do Planalto, o mandatário defende que o Ministério da Saúde concluiu que a imunização do público infantil não é obrigatória e não cabe qualquer tipo de sanção contra o responsável pela criança.

"Crianças entre 5 e 11 anos não são obrigadas a se vacinar. E não existe qualquer medida coercitiva, como multa, por exemplo, junto aos pais que porventura não vacinarem seus filhos nessa faixa etária", afirmou Bolsonaro.

O governo federal manifestou incômodo com a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), de determinar que os Ministérios Públicos Estaduais fiscalizem a vacinação de crianças e adolescentes e questione responsáveis que descumprirem a ordem. O magistrado também deu um prazo de 48 horas para que os estados e o Distrito Federal se manifestem sobre possíveis irregularidades nas campanhas de vacinação infantil.

Nesta terça-feira, 18, o partido Rede Sustentabilidade requereu tutela provisória incidental na ADPF 754 para que os conselhos tutelares realizassem a fiscalização da vacinação contra Covid-19 em crianças. A Rede se baseou no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que determina que “é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias”.

O ministro determinou que a fiscalização seja realizada, porém ela será feita pelos Ministérios Públicos Estaduais. O ministro mencionou o artigo 201, inciso VIII, do ECA que dispõe que compete ao MP “zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis”.

