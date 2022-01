Bolsonaro compartilha vídeo com ataques a Sérgio Moro e MBL

O presidente Jair Bolsoanro (PL) compartilhou em suas redes sociais, na manhã desta quinta-feira, 20, um vídeo com ataques e críticas feitas ao ex-juiz Sérgio Moro (Podemos) e ao Movimento Brasil Livre (MBL). No conteúdo do vídeo, há uma tentativa de relacionar ambos com o doleiro Alberto Yousseff.



*- "Nada há oculto, que não haja de manifestar-se, nem escondido, que não venha a ser conhecido e revelado. ASSISTA."*



https://t.co/lpCS3JW0xs@kimpaim — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 20, 2022

No mês passado, em dezembro de 2021, o mandatário já havia solicitado aos seus apoiadores que compartilhassem um vídeo com ofensas ao ex-coordenador da força-tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol. O vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (Republicanos), apontado como responsável por cuidar das redes sociais do presidente da República, também promoveu o vídeo em questão.

Membros MBL decidiram se juntar a Sérgio Moro e irão se filiar ao Podemos para a disputa das eleições neste ano. O ato de filiação está marcado para o próximo dia 26, no auditório da Fecomércio, em São Paulo. Tanto o ex-juíz quanto o senador Álvaro Dias estarão presentes no evento.

