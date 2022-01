Bolsonaro chega ao Suriname, onde deve discutir cooperação econômica

Em sua primeira viagem internacional neste ano, o presidente Jair Bolsonaro desembarcou nesta quinta-feira em Paramaribo, capital do Suriname. Antes de retornar a Brasília, o chefe do Executivo seguirá, nesta sexta-feira, 21, para a Guiana. As reuniões com autoridades locais terão como foco a cooperação econômica, especialmente devido à descoberta recente de reservas de hidrocarbonetos nos países vizinhos.

O chefe do Executivo brasileiro, que viajou a convite dos líderes locais, deve se reunir nesta tarde com o presidente do Suriname, Chandrikapersad Santokhi. Para amanhã, está programado um encontro trilateral entre Bolsonaro, Santokhi e o presidente guianês, Irfaan Ali, em Georgetown, capital da Guiana.

De acordo com o Itamaraty, a viagem a Paramaribo tem como objetivo fortalecer as relações bilaterais entre Brasil e Suriname. A pasta fala em retomada do "diálogo estratégico" e perspectivas positivas de desenvolvimento econômico e social do país vizinho. Em Georgetown, segundo o Ministério, Bolsonaro focará no fortalecimento das "tradicionais relações de amizade" entre Brasil e Guiana. Nos dois casos, é citada a descoberta recente de reservas de hidrocarbonetos.

