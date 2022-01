Randolfe diz que federação com o Psol é alternativa para sobrevivência da Rede

Com negociações avançadas entre os partidos, o parlamentar avalia que as siglas já possuem afinidades programáticas

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) afirmou, nesta quarta-feira, 19, que a formação de uma federação entre entre seu partido e Psol é uma questão de sobrevivência da Rede. “Acho que é uma aliança inevitável”, disse, segundo reportagem da Folha de S.Paulo.

Para as eleições deste ano, as legendas estão em fase avançada das negociações. O objetivo é formar uma bancada forte para as disputas estaduais. “Não vejo cenário possível para a Rede continuar existindo se não for através da federação. A Rede não tem chance de superar a cláusula de barreira. O que seria lamentável, já que é o único partido com agenda ambientalista”, diz Randolfe.

O ex-integrante da CPI da Covid lamenta a atual situação do partido por ser uma sigla, segundo ele, de grande ajuda ao enfretamento contra o governo federal. “A Rede é o partido que mais tem confrontado o governo Jair Bolsonaro (PL) no STF com ações judiciais. O número é exato: 8 de cada 10 ações no Supremo contra as extravagâncias de Bolsonaro são da Rede. Seria uma perda enorme para o país se o partido ficasse inviabilizado”.

O senador avalia que a Rede poderia eleger apenas um deputado federal sem a federação. Com o Psol, o cálculo é que a legenda consiga até seis deputados e alcançaria de 15 a 20 parlamentares na Câmara dos Deputados. Hoje, Joênia Wapichana (RR) é a única deputada federal da Rede, e Randolfe, o único senador, mas pretende concorrer ao cargo de governador do Amapá,

A avaliação do parlamentar é que os partidos já possuem afinidades programáticas. “Puxaria o Psol mais para o centro e a Rede mais para a esquerda”, avalia. O objetivo, segundo Randolfe, é que a federação seja oficializada até o final de fevereiro. A estratégia também é ampliar a aliança, com PV e PCdoB.

