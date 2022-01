Para impulsionar candidatura, Moro avalia trocar Podemos pelo União Brasil

Segundo reportagem do O Globo, a questão está sendo negociada com a presidente do Podemos, a deputada Renata Abreu (SP). A parlamentar poderia ser vice de chapa com o ex-juiz no partido

Na tentativa de impulsionar a campanha ao Planalto do ex-juiz Sergio Moro (Podemos), a direção do Podemos procura insistir na negociação para que o ex-ministro e terceiro colocado nas pesquisas de intenção de voto abandone seu atual partido e se filie ao União Brasil. A sigla deve ser formada em breve após fusão entre PSL e DEM, mas ainda depende de aprovação da Justiça Eleitoral.

Segundo reportagem do O Globo, a questão está sendo negociada com a presidente do Podemos, a deputada Renata Abreu (SP). Nos bastidores, filiados do futuro União Brasil confessam já serem entusiastas da entrada de Moro na legenda para encabeçar a chapa presidencial. Abreu não descarta a possibilidade, mas alerta que a negociação está no início.

"Parlamentares do União Brasil pediram para avaliarmos esta possibilidade de o Moro migrar para o partido, mas não temos nada concreto" afirmou Renata ao O Globo. Nome de confiança do ex-juiz, a tratativa poderia beneficiar a parlamentar, que vem sendo procurada para desistir da corrida ao Planalto para integrar como vice na chapa. A informação foi revelada pelo colunista Lauro Jardim.

A especulação é que Moro já mantinha diálogos com membros do Podemos desde o ano passado, no período em que viveu nos Estados Unidos, por isso a escolha pelo partido. Porém, durante o caminho, também houve uma situação de diálogo com o União Brasil. Na última semana, ele esteve no aniversário do deputado Julian Lemos (PSL-PB), onde conversou com o presidente do PSL, Luciano Bivar, futuro presidente da legenda.

O Podemos é considerada uma sigla pequena, com apenas a 12ª maior fatia do fundo eleitoral neste ano, de R$ 229 milhões. No último fim de semana, Renata Abreu se reuniu com o Cidadania para discutir a formação de uma federação partidária, uma das novidades desta eleição.

