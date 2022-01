"Na condição de pai", Wagner se solidariza com Camilo após fake news envolvendo filho do petista

Opositor do governador, o deputado federal usou as redes sociais para lamentar o ocorrido

Apesar da situação de oposição político, o deputado federal Capitão Wagner (Pros) usou as redes sociais nesta quarta-feira, 19, para se solidarizar com o governador Camilo Santana (PT) após o petista ser vítima de fake news. No início da tarde, o chefe do Executivo cearense desmentiu uma informação de que estaria internado com Covid-19 e "escondendo a doença". Ele afirmou que os filhos foram infectados e o mais novo, José, chegou a ser internado, mas já teve alta.

Em publicação, Wagner afirmou que, "na condição de pai", lamenta o ocorrido. "Na condição de pai, me solidarizo com o governador Camilo Santana em virtude da situação de saúde de seus filhos e em virtude das fake news em relação à sua própria saúde! Lamentável que numa situação como essa queiram envolver questões políticas e ideológicas", escreveu o deputado, candidato da oposição ao governo estadual.



Na condição de pai, me solidarizo com o Governador @CamiloSantanaCE em virtude da situação de saúde de seus filhos e em virtude das Fakenews em relação a sua própria saúde! Lamentável que numa situação como essa queiram envolver questões políticas e ideológicas.

January 19, 2022

Mais cedo, Camilo alegou ter feito testes constantes e que todos deram negativos. "Não bastasse toda a angústia passada com os filhos doentes, e ainda nos deparamos com esse tipo de comportamento desumano de algumas pessoas", criticou o petista. "Lamento muito e peço que pessoas que vivem de espalhar fake news coloquem a mão na consciência e respeitem o próximo. O que me alivia é saber que o mal jamais prevalecerá", completou.

