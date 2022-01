LulaSemChuchu: Lideranças do PT publicam hashtag contra aliança de partido com Alckmin

Um manifesto assinado por integrantes do PT pede que a escolha do vice aconteça em um encontro nacional do PT e que a pessoa escolhida seja "de total confiança política"

Lideranças do PT lançaram nesta semana a hashtag #LulaSemChuchu para protestar contra as negociações em prol de uma aliança a ser fechada entre ex-presidente petista e o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin. Segundo reportagem da Folha, parte de integrantes da cúpula do partido é crítica à união entre os políticos, antigos adversários. Entre eles, está dois ex-presidentes da legenda: Rui Falcão e José Genoino.

Na tentativa de impedir uma eventual coligação, um abaixo-assinado on-line foi lançado no fim de 2021. O documento digital atingiu 1.300 colaboradores. Outro manifesto da Avaaz já contou com 500 assinaturas. Ela aponta que “Alckmin participou e apoiou publicamente toda esta operação golpista e neoliberal” e “tem uma longa trajetória de combate às posições nacionais, democráticas, populares e desenvolvimentistas”.

O grupo pede que a escolha do vice aconteça em um encontro nacional do PT e que a pessoa escolhida seja “de total confiança política e sem nenhum vínculo com o golpismo e o neoliberalismo, sob qualquer de suas formas”.

A iniciativa também critica “atos cometidos nos governos de Alckmin contra os trabalhadores em geral, contra os servidores públicos, contra a saúde e a educação, contra a segurança pública, contra negros e negras, contra jovens e estudantes, contra os moradores da periferia, contra o meio ambiente”.

Por outro lado, a aliança é defendida por alas do partido que defendem o nome de Alckmin como um trunfo para a vitória de Lula e uma ajuda durante um possível governo no Planalto.

Lula e Alckmin se reuniram em jantar, no último dia 20 de dezembro, em São Paulo, promovido pelo grupo de advogados antilavajatistas Prerrogativas. O encontro marcou a aproximação dos adversários históricos, sinalizando uma possível união nas eleições de 2022 para derrotar o atual presidente Jair Bolsonaro (PL).

O encontro reuniu integrantes de ao menos nove partidos, incluindo presidentes de siglas de centro, como MDB e PSD. O evento foi destacado na mídia como decisivo sobre os rumos das eleições presidenciais de 2022.





