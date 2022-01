Ex-deputado cearense cassado por "escândalo da merenda" recebe aposentadoria de R$ 27 mil

O caso, envolvendo o ex-parlamentar da Assembleia Legislativa do Ceará, também é uma realidade no Congresso Nacional e no Legislativo em outras regiões. Apesar de críticas, direito é previsto em lei, mas é tema de debate

Um levantamento do O POVO revelou, nesta terça-feira, 18, a listagem dos valores mensais gastos em aposentadorias a deputados estaduais do Ceará. Entre os nomes, está o ex-parlamentar Sérgio Benevides (então no PMDB), cassado há 18 anos após ser acusado de operar esquema de corrupção que teria desviado R$ 1,8 milhão em recursos da merenda escolar de Fortaleza. Atualmente, por exemplo, o ex-deputado recebe aposentadoria bruta de R$ 27 mil.

O parlamentar passou cinco anos e nove meses ocupando o cargo de deputado estadual na Assembleia Legislativa. Ele cumpriu um mandato completo e, no segundo, em 2004, foi cassado um ano e nove meses após a posse. Mesmo com tão pouco tempo na Casa Legislativa, e após ter perdido o mandato por denúncias de corrupção, o ex-deputado está aposentado como deputado estadual por ato da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, datado do dia 10 outubro de 2019.

Após perder o mandato, ele foi condenado, em 2012, pela Justiça Federal, no que ficou conhecido como "escândalo da merenda escolar". Segundo denúncia do Ministério Público, empresas ligadas a Benevides foram beneficiadas pela venda superfaturada de merenda escolar à Prefeitura de Fortaleza, à época comandada por Juraci Magalhães, sogro do então deputado. Com a decisão, ele foi obrigado a devolver os valores desviados - R$ 1,3 milhão, atualizados monetariamente - e pagar multa, bem como teve os direitos políticos suspensos por oito anos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O caso de Benevides é o mais emblemático do Sistema de Aposentadoria Parlamentar do Estado e não é ilegal. Ela permite ao deputado, mesmo após deixar o mandato (sem cumprir o tempo de serviço de 20 anos), continuar contribuindo para a Previdência até completar o tempo de aposentadoria.

Neste caso, o interessado paga a parte que lhe caberia se estivesse no mandato, acrescida de igual quantia que seria complementada pela AL. No caso dos parlamentares ativos, em 2020, para cobrir o "complemento", o Governo do Estado previa o repasse de R$ 21,3 milhões ao Fundo de Previdência Parlamentar.

A existência de deputados cassados com aposentadoria também não é exclusividade do Legislativo cearense. A Câmara dos Deputados, por exemplo, desembolsa R$ 133.312,62 mil, mensalmente, em pagamentos de aposentadoria para nove ex-deputados federais que tiveram os mandatos cassados por envolvimento em esquemas de corrupção ou por improbidade administrativa.

Cassado em setembro de 2005 por envolvimento no mensalão, o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson (RJ), que estava no sexto mandato, recebe o maior valor entre os deputados cassados: R$ 23.344,70. Pivô do esquema, Jefferson foi condenado, em 2012, a mais de 7 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Em nota, a ALCE ressalta que, no caso dos ex-parlamentares, não há custos para o poder público porque quem optar pelo regime precisa pagar a sua quota individual e também a quota patronal para se manter no sistema. "O ato da Mesa Diretora obedece ao que preceitua a Lei Complementar 13/1999, não sendo a concessão de aposentadoria um ato discricionário do presidente que esteja no cargo. A Casa Legislativa diz ainda que "qualquer cidadão contribuinte que chegue à aposentadoria tem direito a ela, mesmo que seja julgado, condenado e preso",

No próprio TCE-CE, procuradores e conselheiros divergem acerca do assunto. "Me parece uma imoralidade que um deputado que foi cassado depois venha a receber recursos do erário através de aposentadoria", afirmou, em 2019, o então procurador de contas do Ministério Público de Contas do Ceará, que atuava no TCE, Glaydson Pinheiro Alexandre.

A aposentadoria especial dos deputados cearenses é questionada em uma Ação Direta de Constitucionalidade (ADI), ajuizada em 2015 pela Procuradoria Geral da República no Supremo Tribunal Federal (STF). O assunto, no entanto, vem sendo engavetada no Judiciário. Na ação, a então procuradora geral da República em exercício, Ela Wiecko Volkmer de Castilho, argumentava que "não tem o legislador constituinte estadual competência legislativa para criar benefício previdenciário em contrariedade aos parâmetros constitucionais".

Na manifestação, ela sustenta, ainda, que é "constitucionalmente inadmissível a elaboração de leis imorais, que gerem desigualdades injustificáveis, cujo único propósito seja privilegiar determinados indivíduos, locupletando-os à custa do Estado". Até agora, não há registro de que a questão tenha sido pautada.

Em 2019, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional o pagamento de aposentadoria especial a deputados e ex-deputados estaduais de Mato Grosso por um Fundo de Assistência Parlamentar (FAP). De acordo com a Procuradoria Geral da República, a previsão de um sistema de previdência próprio para parlamentares estaduais contraria preceitos fundamentais da ordem constitucional, como os princípios federativo e republicano, a competência da União para legislar sobre normas gerais em matéria de Previdência Social, além de princípios de isonomia, moralidade e impessoalidade.

Tags