Capitão Wagner promete transformar residência oficial do governador em instituição para famílias carentes

O deputado federal e pré-candidato ao governo do Ceará, Capitão Wagner (Pros), disse que vai transformar a residência oficial do governo em uma instituição para receber pessoas em situação de vulnerabilidade social. A declaração pode ser vista em vídeo divulgado nas redes sociais do parlamentar.

“Se eu for governador eu vou transformar a casa do governador numa instituição para receber famílias carentes. O governador não precisa de uma casa gigante como aquela, com 100 funcionários para estar lá prestando serviço para ele não, pessoal. Governador não é imperador. Estamos num estado pobre”, disse o parlamentar em tom de crítica a valores da obra de requalificação do entorno e construção de um estacionamento no local.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“No Governo do Ceará sobra dinheiro e falta prioridade. A prova tá no tanto de recurso desperdiçado em obras inacabadas e desnecessárias nas últimas décadas. São milhões jogados fora, que poderiam estar sendo utilizados para melhorar a saúde, a segurança e criar oportunidades para os cearenses”, escreveu o pré-candidato.



Tags