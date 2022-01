Camilo diz que é mentira que ele foi internado com Covid e conta que filho já teve alta

O governador Camilo Santana (PT) usou seu perfil nas redes sociais, nesta quarta-feira, 19, para desmentir informação de que estaria internado com Covid-19 e "escondendo a doença". Na publicação, o governador afirmou que os filhos foram infectados e o mais novo, José, chegou a ser internado, mas já teve alta.

Camilo contou ainda que tem feio testes regularmente, e o resultado de exame feito hoje deu negativo. "Não bastasse toda a angústia passada com os filhos doentes, e ainda nos deparamos com esse tipo de comportamento desumano de algumas pessoas", lamentou o gestor.

"Lamento muito e peço que pessoas que vivem de espalhar Fake News coloquem a mão na consciência e respeitem o próximo. O que me alivia é saber que o mal jamais prevalecerá.", finalizou.

Leia a publicação do governador:

Meus irmãos e minhas irmãs cearenses, a que ponto chegamos de tanta maldade e mentiras nas redes sociais? Soube de algumas Fake News espalhadas de que eu estaria internado num hospital com Covid “escondendo a informação da doença”. Uma grande mentira. Na verdade, dois filhos meus contraíram Covid e José, o mais novo, precisou ser internado. Mas já está em casa se recuperando, graças a Deus. Pedro também está bem. Por ter tido contato direto, cuidando deles, fiz alguns testes, inclusive hoje, e foram negativos. Não bastasse toda a angústia passada com os filhos doentes, e ainda nos deparamos com esse tipo de comportamento desumano de algumas pessoas. Lamento muito e peço que pessoas que vivem de espalhar Fake News coloquem a mão na consciência e respeitem o próximo. O que me alivia é saber que o mal jamais prevalecerá.







