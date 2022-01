Bolsonaro deve encontrar Orbán, o líder ultradireitista da Hungria

Segundo informações do colunista Lauro Jardim, do Jornal O Globo, a visita sinaliza um apoio de Bolsonaro à reeleição de Orbán

O presidente Jair Bolsonaro (PL) deve aproveitar sua próxima viagem para a Europa, em fevereiro, para visitar o primeiro-ministro Viktor Orbán, líder da ultradireita húngara. Após se encontrar com o presidente Vladimir Putin, em Moscou, Bolsonaro irá para Budapeste. As informações são do colunista Lauro Jardim, do O Globo.

O encontro deve ocorrer faltando dois meses para as eleições na Hungria. A visita sinaliza um apoio de Bolsonaro à reeleição de Orbán. O objetivo é passar a mensagem de que o mandatário brasileiro está apoiando o candidato. De acordo com o colunista, no entanto, diplomatas avaliam que a visita do presidente a Orbán não ajuda em nada a relação de Bolsonaro com a Europa.

Em abril do ano passado, o presidente brasileiro virou alvo de críticas no Parlamento Europeu, em uma sessão que discutiu os resultados da pandemia na América Latina. Durante o debate, eurodeputados citaram o "negacionismo" e a "necropolítica" do mandatário brasileiro e defenderam que ele seja investigado.