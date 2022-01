Senado aprova projeto que permite desembarque à noite fora de paradas de ônibus

O Senado Federal aprovou, nesta segunda-feira, 17, um projeto de lei (PL 3.258/2019) que permite a mulheres, idosos e pessoas com deficiência desembarcarem à noite fora dos locais de parada de ônibus. De autoria da senadora Daniella Ribeiro (PP-PB), a proposta já foi aprovada nas comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) e de Serviços de Infraestrutura (CI).

O texto, de relatoria dos senadores Flávio Arns (Podemos-PR) e Acir Gurgacz (PDT-RO), seguiu para análise da Câmara dos Deputados. Pela proposta, no período noturno, os ônibus estarão autorizados a parar fora dos pontos para o desembarque de mulheres, idosos e pessoas com deficiência. As pessoas poderão descer em qualquer local em que a parada do veículo seja permitida e possa ser feita com segurança.

"Sempre que possível obviamente, permitir a mulheres, idosos e pessoas com deficiência o direito de desembarcar fora dos locais de parada, até por questão de segurança. Alguém voltando tarde, de noite. A gente vê os relatos de passageiros submetidos a situações de violência quando desembarcam nas paradas oficiais. Às vezes, o ônibus passa na frente da casa, meia quadra da casa, e é uma mulher, é idoso, é fora do horário. Quer dizer, alertar para esse fato", disse o relator Flávio Arns.

Na Comissão de Infraestrutura, que aprovou a proposta em caráter terminativo, o relator Acir Gurgacz lembrou que algumas cidades já adotam a medida, como São Paulo, João Pessoa e Campina Grande. "O projeto merece prosperar na medida em que cria uma política pública que vai aumentar a segurança da parcela mais vulnerável do usuário do transporte público em todas as esferas", ressaltou.