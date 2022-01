Jair Renan adia depoimento à PF para fevereiro e viaja a passeio

O depoimento de Renan já foi adiado duas vezes; PF abriu o inquérito contra o filho do presidente em março do ano passado

O filho do presidente Jair Bolsonaro (PL), Jair Renan, adiou para fevereiro o seu depoimento na Polícia Federal (PF) no inquérito que investiga os negócios de sua empresa. De acordo com a coluna de Guilherme Amado, do site Metrópoles, o filho 04 do presidente está aproveitando o mês de janeiro para produzir e divulgar um programa de rádio e viajar para festas em outros estados do Brasil.

Segundo a coluna do Metrópoles, ele esteve no Espírito Santo na última semana e curtiu festas e shows em Guarapari, no litoral capixaba, e na próxima sexta-feira embarca para São Paulo, também a lazer.

O depoimento de Renan já foi adiado duas vezes desde que a PF abriu o inquérito em março do ano passado. O jovem é investigado por supostos crimes de tráfico de influência e lavagem de dinheiro.

No dia 17 de dezembro, data marcada para o primeiro depoimento, Jair Renan não compareceu porque, segundo seu advogado, Frederick Wassef, ele estava gripado. Ele foi intimado a depor no dia 14 de dezembro.

A PF abriu um inquérito para investigar se Jair Renan teria usado sua empresa para aproximar o Ministério do Desenvolvimento Regional a um grupo empresarial dos setores de mineração e construção. A investigação começou em março, a pedido de parlamentares de oposição.

A PF apura se houve “recebimento de vantagens de empresários com interesses, vínculos e contratos com a Administração Pública Federal e Distrital sem aparente contraprestação justificável dos atos de graciosidade”, segundo diz documento.

