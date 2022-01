Augusta Brito diz que "falta pouco" para decidir sobre ida ao PT

A parlamentar destacou sua relação com o governador Camilo Santana e afinidade ideológica com o PT, o que, segundo ela, "fortalece essa possibilidade"

A deputada estadual Augusta Brito (PCdoB) falou sobre a expectativa de filiar-se ao PT e o movimento capitaneado pelo governador Camilo Santana de fortalecimento do partido. Durante participação no programa Jogo Político, do O POVO, nessa terça-feira, 18, a vice-líder governo na Assembleia Legislativa (AL-CE) afirmou que "falta pouco" para decidir ida à legenda. "Conversas já aconteceram muitas", disse.

A expectativa é que a mudança seja concretizada em março deste ano — período da "janela partidária", estabelecido pela Justiça Eleitoral, para desfiliação de parlamentares sem risco de perder o mandato — e o convite feito por Camilo e pelo presidente do PT no Ceará, Antônio Filho, o Conin, seja definitivamente aceito.

ASSISTA AO JOGO POLÍTICO COM A DEPUTADA AUGUSTA BRITO

Augusta Brito é um dos nomes na lista de deputados que são alvos de ofensiva de dirigentes do PT. A investida na Assembleia cearense ocorre após o partido emplacar 12 novos prefeitos entre os filiados no Estado.

Com isso, a legenda passou a contar com 29 prefeituras, ficando atrás apenas do PDT dos Ferreira Gomes. Entre as conquistas, estão três prefeitos do PL, de Jair Bolsonaro, e quatro do PDT. Os demais cinco vieram do Republicanos, PCdoB, PSDB, MDB e Psol.

Para a deputada, "toda essa onda é exatamente de pessoas que estão se unindo em prol de um projeto bem maior, um projeto a nível de Brasil, para presidente".

Durante a entrevista, Augusta fez questão de enfatizar que ainda permanece no PCdoB, mas não descartou sua saída. A parlamentar destacou sua afinidade ideológica com o PT, o que, segundo ela, "fortalece essa possibilidade" de mudança. "Mas ainda estou no PCdoB, sou do PCdoB. Tenho muita gratidão e respeito a essa partido", ponderou.

A vice-líder do governo Camilo destacou também os feitos do petista no Ceará e atribuiu ao gestor sua principal motivação para integrar o partido. "Total afinidade pela forma de fazer política", disse.

Sobre o chefe do Executivo estadual, Augusta falou também de seu esforço de atrair filiados para fortalecer o PT. Segundo ela, isso demonstra o alinhamento que Camilo mantém com o partido e afasta boatos de uma eventual desfiliação. Para a deputada, a hipótese "já ficou em um passado bem distante".

"É legítimo que o governador Camilo esteja querendo fortalecer o partido que é dele. Eu já ouvi muitas vezes sendo cogitado que ele sairia do PT, eu acho que essa fala já ficou em um passado bem distante. No momento que ele está fortalecendo o PT com a vinda de prefeitos e futuramente, quem sabe, de parlamentares".

Pesa ainda na decisão da parlamentar a nova regra das federações partidárias, que passa a valer para as eleições de 2022. A mudança, instituída pela reforma eleitoral aprovada ano passado pelo Congresso Nacional, permite a união de partidos para apoiar qualquer cargo, desde que assim permaneçam durante todo o mandato a ser conquistado.

Desse modo, caso se confirmasse uma conformação PT e PCdoB, Augusta poderia permanecer na legenda que integra atualmente. O desempenho inferior do PCdoB em comparação ao do PT nas eleições proporcionais, no entanto, preocupa a deputada caso a federação entre os dois partidos não se consolide.

"Por mais que eu tenha total respeito, me identifique com o PCdoB, até uma certa gratidão pelo tempo que estou, eu tenho realmente uma grande preocupação em relação à legenda, porque acredito que a gente não pode perder esse espaço, que é de muita luta", pontuou.