Tabata Amaral cresce como obstáculo para federação entre PSB e PT nas eleições

Nomes do PT têm manifestado insatisfações a cerca do nome da deputada Tabata Amaral durante os acordos para formação de uma federação com o PSB nas eleições deste ano. Segundo o jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, a estratégia dos petistas é levar o tema para ser avaliado pelo ex-presidente Lula.

A questão a ser debatida é o fato de que Tabata, segundo os petistas, já visualiza lançar uma candidatura à prefeitura de São Paulo em 2024, o que a torna uma opositora à federação. Nas tratativas entre os partidos, não há espaço de discussão para que o diretório estadual do PT apoie a parlamentar na disputa municipal.

Em caso de uma federação, as siglas terão que de caminhar juntar e formar uma bancada até 2026. A expectativa é que as direções dos partidos retomem as negociações sobre a aliança nesta semana. Nos cálculos dos petistas de SP, além de ressalvas à Tabata, a ala paulista do PSB possui baixa estrutura e precisa de grande colaboração do PT na eleição para a Câmara dos Deputados.

Após uma série de conflitos com o PDT, Tabata se filiou ao PSB em setembro de 2021. Ela é namorada do prefeito do Recife, João Campos. Além de fazer parte de uma das principais lideranças nacionais do PSB, ele também se opõe ao modelo de federação com o PT.

