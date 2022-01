'Se dividir a terceira via, Lula é o presidente', diz Joice Hasselmann

"O meu sonho, eu tenho falado com os dois, é de unir a terceira via e trazer todo mundo para dentro. Sergio Moro, João Doria, Simone Tebet, Rodrigo Pacheco"

A deputada federal Joice Hasselmann afirmou em entrevista à Jovem Pan que a união em torno de um só nome é a única chance de a terceira via chegar ao segundo turno das eleições presidenciais brasileiras. “Se dividir a terceira via, Lula é o presidente. Bolsonaro não tem condição de ganhar do Lula”, afirmou a parlamentar e ex-aliada do atual presidente.

A união pensada pela parlamentar tem no governador de São Paulo, João Doria, e no ex-ministro Sergio Moro os dois protagonistas.

"Eu sou amiga de Sergio Moro muito antes da Lava Jato. Não é o discurso que foi estampado na campanha como Bolsonaro fez. Eu sempre defendi a Lava Jato. Eu sou amiga do João Doria desde antes da política. Então, acho que antes dessa “politicalhada” para lá e para cá, eu sou a única que tem realmente intimidade com os dois", disse Joice à emissora de rádio.

"Então, acho que antes dessa 'politicalhada' para lá e para cá, eu sou a única que tem realmente intimidade com os dois. O meu sonho, eu tenho falado com os dois, é de unir a terceira via e trazer todo mundo para dentro. Sergio Moro, João Doria, Simone Tebet, Rodrigo Pacheco, trazer todo mundo para dentro", projetou.

