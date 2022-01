Palanque no Maranhão com deputado investigado preocupa Jair Bolsonaro, diz jornalista

Pré-candidato do PL ao governo do Maranhão, o deputado federal Josimar de Maranhãozinho (PL-MA) foi alvo uma operação da Polícia Federal que apura possíveis desvios oriundos do chamado orçamento secreto

Informações da coluna do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles, mostram que o presidente Jair Bolsonaro (PL) vem manifestado a aliados incômodo com a possibilidade de dividir o palanque com o deputado federal Josimar de Maranhãozinho (PL-MA) durante as eleições deste ano. O motivo é que o parlamentar, pré-candidato do PL ao governo do Maranhão, é suspeito de desviar emendar parlamentares destinadas a Saúde na região.

A preocupação é que o chefe do Planalto, filiado ao PL, poderia ter o deputado maranhense como seu cabo eleitoral. A reportagem diz que, segundo aliados, a questão já foi levada por Bolsonaro para o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto.

Uma das alternativas para solucionar o problema do palanque no Maranhão, segundo bolsonaristas, seria a saída do nome de Maranhãozinho da disputa eleitoral para a sucessão do governador Flávio Dino (PSB). No final do ano passado, uma operação da Polícia Federal teve o deputado como alvo durante uma investigação que apura possíveis desvios oriundos do chamado orçamento secreto.

Uma reportagem da revista Crusoé mostrou que o deputado chegou a ser flagrado, em vídeos gravados pela PF, manuseando maços de dinheiro em seu escritório político no Maranhão.

